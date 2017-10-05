Азербайджан пригласил хорватского садовода на проект в 450 млн. евро

Хорватский садовод Фране Ивкович станет консультантом правительства Азербайджана в вопросе посадки 10 тысяч гектаров, на которых будут выращиваться орехи, яблоки, груши, вишня и ягоды, сообщает haqqin.az со ссылкой на tportal.hr.

Ивковича нанимает компания «Агроинвест». «Стоимость всего проекта составляет около 4,5 млрд. евро, - пишет tportal.hr. - Планируется за 10 лет посадить 100 тысяч гектаров новых плантаций. Из них 50 тысяч будут выделены под орешник, а остальные – для яблок, груш и вишни. Ивковича пригласили принять участие в проекте, в который будет вложено 10 процентов от общей суммы, то есть 450 млн. евро».

Фране Ивкович – бывший директор Института плодоводства, который спроектировал тысячи гектаров садов не территории бывшей Югославии и в Иране. Его знают и в Азербайджане, потому что ранее он уже занимался похожим проектом.

«По технологии выращивания и на единицу площади Азербайджан значительно уступает Хорватии, - говорит агроном. – Они получают 350-400 кг орехов с одного гектара, а мы - 3500-4000 кг. То есть, в десять раз больше.

Но Азербайджан опередит Хорватию. Президент Азербайджана понимает, что цена на нефть меняется, и за последние несколько лет она значительно упала. В Азербайджане много богатых людей, но деревня бедна. Они работают за гроши, за пару евро в день. Но они поняли, что выращивание фруктов гарантирует стабильный доход. У Азербайджана также есть российский рынок для экспорта всех видов фруктов в неограниченном количестве».

По его словам, у Азербайджана есть потенциал стать крупнейшим производителем фундука в мире.

«У них есть рынок, рабочая сила и территории под Кавказом. Азербайджану просто нужны новейшие технологии и промышленность, чтобы стать одним из самых крупных производителей фундука в мире, если не самым крупным, - считает Ивкович. – Это очень большая работа и не только для моей проектной команды. Это также вызов для европейских экспертов».

По словам садовода, Хорватии стоит брать пример у Азербайджана. «Правительству Хорватии необходимо решить, что выращивание фруктов – это приоритет, - заявил специалист. – Хорватии достаточно 1,2 млн. евро, чтобы перестать импортировать большую часть фруктов. Но у нас царит анархия».