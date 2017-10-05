Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев об арестах и митингах

 

Накануне на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза президент Ильхам Алиев заявил, что в Азербайджане обеспечены все свободы, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

«Более 70% нашего населения являются пользователями интернета, и государство вкладывает средства, чтобы обеспечить каждый город и поселок широкополосным интернетом. То есть, не может идти речи об ограничении с нашей стороны свободы прессы, и у нас нет таких намерений. В противном случае, мы бы не делали всего этого.

В Азербайджане также полностью обеспечена свобода собраний. Оппозиция регулярно проводит митинги. Другой вопрос, что в этих митингах принимают участие всего около тысячи человек. Эти митинги не привлекают людей, и это не наша вина. Они проводятся в центре города, вблизи станции метро. Здесь нет никаких преград, и последний митинг прошел неделю назад. Поэтому, не может идти речи о каких-либо ограничениях в этом вопросе», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что в любой стране происходят аресты. «Что касается полицейского насилия, то могу вас заверить, что в Азербайджане вы не столкнетесь с этим потому, что его нет. Порой мы наблюдаем полицейское насилие в странах, которые вы представляете. Но никто вас не обвиняет в насилии и отсутствии демократии. Мы хорошо помним сцены, где на мирных протестующих спускают собак. Мы видим по телевизору, как против них используют лошадей и дубинки. В этом плане подход должен быть единым и объективным. Нельзя обвинять Азербайджан в том, чего он не делает. Мы не должны подвергаться критике за аналогичные действия, которые воспринимаются в порядке вещей в странах, которые считаются эталоном демократии», - сказал глава государства.

459 просмотров


Старости
Посол Фуад Искендеров о новой игре против Азербайджана
Посол Фуад Искендеров о новой игре против Азербайджана видео
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
6 Окт 19° / 14°
7 Окт 20° / 14°
8 Окт 22° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0005 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Вальтер Стивенс попросил Ильхама Алиева: «Есть вопросы, связанные с арестом определенных людей»
Президент Ильхам Алиев: «Если Азербайджан выйдет из Совета Европы, в нашей жизни ничего не изменится»
Ильхам Алиев об арестах и митингах
Азербайджан пригласил хорватского садовода на проект в 450 млн. евро
Независимость Каталонии – завтра будет слишком поздно наше послесловие
Ильхам Алиев: "Кажется, Армения возвращается за стол переговоров"
В Турции арестовали сотрудника американского консульства
Ильхам Алиев назвал зарубежные силы, которые атакуют Азербайджан громкое заявление
Ильхам Алиев: "Если бы против Армении применили санкции..."
«Чемпионат» по убийствам: новый рекорд наше послесловие
Падение цен на нефть
Трамп: "Мотивы стрелка из Лас-Вегаса пока не известны"
Взрыв на станции метро в Лондоне
США и Япония договорились вместе давить на КНДР
Сотни мусульман приняли христианство ради убежища в Финляндии
В Польше подтвердили факт закупок угля из ЛНР
Корреспондента НТВ задержали в Киеве
Трамп потребовал извинений от NBC News
Король Саудовской Аравии впервые прилетел в Москву
Боевики ИГ пытаются покинуть Сирию и Ирак
Летящий из Баку самолет всполошил Ереван
Роберт Просинечки: «Я не дам Рашаду Садыхову пробить последний пенальти»
Рашад Садыхов объявил имя нового капитана сборной Азербайджана Прощальная пресс-конференция
Саргсян: «Россия взвалилась нам на спину»
Просинечки объявил стартовый состав Азербайджана на матч с Чехией
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться