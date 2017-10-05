Ильхам Алиев об арестах и митингах

Накануне на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза президент Ильхам Алиев заявил, что в Азербайджане обеспечены все свободы, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

«Более 70% нашего населения являются пользователями интернета, и государство вкладывает средства, чтобы обеспечить каждый город и поселок широкополосным интернетом. То есть, не может идти речи об ограничении с нашей стороны свободы прессы, и у нас нет таких намерений. В противном случае, мы бы не делали всего этого.

В Азербайджане также полностью обеспечена свобода собраний. Оппозиция регулярно проводит митинги. Другой вопрос, что в этих митингах принимают участие всего около тысячи человек. Эти митинги не привлекают людей, и это не наша вина. Они проводятся в центре города, вблизи станции метро. Здесь нет никаких преград, и последний митинг прошел неделю назад. Поэтому, не может идти речи о каких-либо ограничениях в этом вопросе», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что в любой стране происходят аресты. «Что касается полицейского насилия, то могу вас заверить, что в Азербайджане вы не столкнетесь с этим потому, что его нет. Порой мы наблюдаем полицейское насилие в странах, которые вы представляете. Но никто вас не обвиняет в насилии и отсутствии демократии. Мы хорошо помним сцены, где на мирных протестующих спускают собак. Мы видим по телевизору, как против них используют лошадей и дубинки. В этом плане подход должен быть единым и объективным. Нельзя обвинять Азербайджан в том, чего он не делает. Мы не должны подвергаться критике за аналогичные действия, которые воспринимаются в порядке вещей в странах, которые считаются эталоном демократии», - сказал глава государства.