Президент Ильхам Алиев: «Если Азербайджан выйдет из Совета Европы, в нашей жизни ничего не изменится»

Накануне на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и европейскими дипломатами состоялся интересный обмен мнениями относительно вероятного выхода Азербайджана из Совета Европы, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

Аккредитованный в Брюсселе посол Германии в Евросоюзе Михаил Флюгер попросил президента Ильхама Алиева выразить отношение к распространенной в Азербайджане инициативе по выходу страны из Совета Европы: «У нас есть большая просьба. Мы считаем, что идея выхода Азербайджана из Совета Европы вредна как для Совета Европы, так и для Азербайджана. Мы надеемся, что вы дадите указание и эта позиция будет пересмотрена. Мы однозначно хотим, чтобы Азербайджан остался в этой организации», - сказал в своей речи дипломат.

В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что такая позиция была озвучена в СМИ, а не официальными чиновниками Азербайджана.

«Вы здесь затронули вопрос выхода Азербайджана из Совета Европы. Вы хорошо знакомы с нашими СМИ. У меня нет информации, что какой-то официальный представитель Азербайджана высказывал подобную позицию. Что касается СМИ, то они свободны и могут освещать любые вопросы.

Конечно, мы реагируем на общественные настроения и каждое правительство, в первую очередь, должно учитывать общественное мнение своей страны. К сожалению, общественное мнение настроено не столь позитивно в отношении Совета Европы. Это объясняется рядом причин. Во-первых, когда мы вступали в эту организацию, то полагали, что она окажет содействие в решении нагорно-карабахского конфликта. Но Совет Европы в этом деле не достиг успехов.

Во-вторых, я возглавлял азербайджанскую делегацию при вступлении Азербайджана в Совет Европы. В тот период я являлся депутатом парламента, и в 2001-2003 годах возглавлял делегацию Азербайджана в ПАСЕ. То есть по личному опыту знаю, что из себя представляет эта организация и какое там отношение к Азербайджану. Азербайджан вступил в эту организацию в один день с Арменией, и мы констатируем негативное отношение к Азербайджану в сравнении с Арменией.

Лоббистские группы в Парламентской Ассамблее Совета Европы постоянно покровительствуют Армении, хотя в этой стране постоянно фальсифицируются выборы, убивают политиков в парламенте, а терроризм поднят на уровень официальной политики. Эта страна оккупировала территории своего соседа и совершила военные преступления. А вот Азербайджан постоянно подвергается нападкам. К сожалению, в последнее время некоторые представители Совета Европы организовали новую атаку на Азербайджан. Они угрожают нам исключением из организации и применением санкций. Естественно, что наши депутаты, политики, журналисты и простые граждане выражают адекватную реакцию.

Пусть они вначале обеспечат в других странах исполнение свыше 10 тысяч решений Европейского суда по правам человека. И только после этого они могут говорить об исключении Азербайджана из организации и о применении санкций. Если это произойдет, то это станет торжеством двойных стандартов.

В то время как не исполняются свыше 10 тысяч решений Евросуда, Азербайджан исполняет решения, выплачивает компенсации, и в целом действует довольно конструктивно. Таким образом, целенаправленные нападки на Азербайджан вызывают разочарования и порождают озвученную общественную мысль - «что мы потеряли в этой организации?». Мы должны конструктивно работать над тем, чтобы такие мысли не преобладали в обществе. Одним из путей этого является укрепление наших связей с Еврокомиссией и Европейским союзом. Для нас это является приоритет. Ведь наша страна 16 лет является членом Совета Европы.

Я говорю вам искренне и по-дружески, если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не обратит на это внимание, а в нашей жизни ничего не изменится. От этого мы не станем ни богаче, ни беднее. Вопросы демократии и прав человека и после этого останутся в центре внимания. Мы исполняем свои международные обязательства не для того, чтобы понравиться генсеку Совета Европы, который стоит во главе необоснованной атаки на Азербайджан. Мы делаем это для развития нашей страны», - сказал Ильхам Алиев.