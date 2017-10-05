Вальтер Стивенс попросил Ильхама Алиева: «Есть вопросы, связанные с арестом определенных людей»

Председатель Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Вальтер Стивенс на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поднял вопрос об освобождении заключенных, арестованных по его мнению по политическим мотивам. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана.

«После вашего визита в Брюссель в наших отношениях наблюдается динамичное развитие. В настоящее время идут переговоры над новым соглашением. Надеюсь, что вскоре они завершатся.

В этой связи я хотел бы указать на несколько вопросов, вызывающих обеспокоенность. Речь идет о свободе слова и собраний в стране. Есть вопросы, связанные с арестом определенных людей. Знаю, что вы делаете очень много для гуманизации пенитенциарной системы и я надеюсь, что ваши предложения будут утверждены парламентом».

В ответ на заявление В.Стивенса президент Азербайджана, в свою очередь, обратил внимание дипломатов на нарушение фундаментальных прав человека, свободы собраний и слова в ведущих европейских государствах. При этом отметив, что в Азербайджане полностью обеспечены основополагающие политические свободы.