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Господин Ягланд, мы следим за Вами о чем говорили генсек и Э.Налбандян

Автор: Отдел политики 

Вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в рамках рабочего визита в Страсбург встретился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Об этом официально сообщила пресс-служба МИД Армении. И о чем же говорили генсек Совета Европы Ягланд, уже получивший специфическую репутацию «азербайджаноненавистника» и глава МИД Армении Налбандян?

Ягланд и Налбандян, сразу после критики Азербайджана

Оказалось, обсуждали вовлеченность Армении в деятельность Совета Европы, реализации программы действий Армения – СЕ на 2015-2018 гг.

Поговорили они и о реформах в Армении, а еще затронули и актуальные международные вопросы. И ни слова о проблемах, связанных с Республикой Армения (РА). Ни слова о деле Европейского суда по иску «Чирагов и другие против Армении», где РА признается оккупантом, как, впрочем, и по многим другим делам (но об этом мы подробном сообщим в других материалах).

Не зашла речь и о жалобе экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, удержание которого под домашним арестом и лишение возможности защитить свои права осудил ЕСПЧ.

А может поговорили о регулярных проявлениях насилия в Армении? Например, о перестрелке у гостиницы "Туфенкян", рядом с Площадью Республики и зданием правительства Армении?

Нет, ничего этого не было. Армения же не Азербайджан, которого всеми фибрами души ненавидит Ягланд.

И, кстати, эта статья – не компромат на генсека Совета Европы Торбьерна Ягланда. Это просто констатация фактов: у главы СЕ – весьма избирательный подход, о чем и написал глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев, после чего Ягланд на него «обиделся». Да еще до такой до такой степени, что решил выставить статус на своей странице в соцсети.

Выводы об ангажированности господина Ягланда может сделать любой непредвзятый читатель. И только лишь из сухого сообщения армянских СМИ…

Следите, господин Ягланд, за нашими публикациями, как и мы теперь следим за вами.

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