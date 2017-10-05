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Минобороны об уничтоженных главарях "Джебхат ан-Нусры"

 

Лидер "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни после удара ВКС впал в кому, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, соощает РИА Новости.

Он также рассказал, что командование российской группировки войск в Сирии по различным каналам получило подтверждение об экстренном сборе полевых командиров "восточного сектора" "ан-Нусры". После этого российский Су-34 нанес точный авиаудар, в результате которого уничтожено 49 боевиков, в том числе семь лидеров формирований боевиков.

Конашенков отметил, что в числе ликвидированных были Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

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