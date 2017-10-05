Ильхам Алиев поедет на саммит "Восточного партнерства"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует принять участие в ноябрьском саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Об этом он сообщил на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Евросоюза, сообщает официальный сайт главы государства.

"Благодарю за приглашение принять участие в саммите по "Восточному партнерству". Я получил это приглашение от президента Туска в феврале и сообщил, что однозначно приму участие в саммите. Думаю, присутствовать там очень важно", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что "Азербайджан с самого начала поддержал программу Евросоюза "Восточное партнерство".

"Я лично присутствовал на первом саммите "Восточного партнерства" и принимал участие во всех саммитах, кроме последнего. …Сегодня нет оснований обходить это важное заседание. Словом, мы возлагаем большие надежды на него", - отметил президент Азербайджана.

В то же время Алиев высказался за индивидуальный подход к государствам - участникам "Восточного партнерства". "Применение более индивидуального подхода к странам с самого начала составляло основу нашей позиции", - подчеркнул он.