NIKOIL | Bank и Банк ВТБ заключили партнерское соглашение

NIKOIL | Bank и Банк ВТБ (Азербайджан) заключили партнерское соглашение по совместному использованию сети банкоматов.

По условиям данного соглашения все клиенты - обладатели пластиковых карт обоих банков смогут снимать наличные деньги в банкоматах NIKOIL | Bank и Банка ВТБ (Азербайджан) без взимания дополнительной комиссии.

Помимо этого, в совместной сети банкоматов будут доступны такие услуги, как перевод средств посредством «Cash by Code» и «Card to Card», а также 3D Secure и подключение к SMS-уведомлениям.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети: https://www.facebook.com/bank.nikoil.