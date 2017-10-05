В Турции задержан сотрудник американского генконсульства

Силы безопасности Турции задержали сотрудника генконсульства США в Стамбуле, подозреваемого в связях с организацией FETO, которую обвиняют в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Sabah.

По ее данным, задержанному Метину Топузу предъявлены обвинения в "нарушении Конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики".

По данным следствия, Топуз имел контакты с известными полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами, а также с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с FETO. В прошлом Оз расследовал резонансные дела, в том числе о крупномасштабной коррупции в правительственных кругах. Сейчас он находится в Германии.