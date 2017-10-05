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Азербайджанские позиции под обстрелом

 

Вооруженные силы Армении в течение суток 91 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на территории Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабекском районах.

Подразделения ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, а также с  дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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