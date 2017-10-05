В Баку проходят VII региональные экспертные консультации представителей подразделений органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заместитель главы СГБ Азербайджана генерал-майор Исмаил Багиров, председатель Научного консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей и заместитель главы Антитеррористического центра СНГ Марат Абдыраев.
Согласно информации, впервые на эту встречу приглашены представители мониторинговой группы при Совете Безопасности ООН по проблематике террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каиды», «Талибана».
Целью мероприятия является обсуждение вопросов организации сотрудничества спецслужб стран СНГ, обмена опытом и борьбы с террористическими и экстремистскими угрозами на территории СНГ.