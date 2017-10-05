Мятежный следователь пожаловался на давление в тюрьме

Бывший депутат и пресс-секретарь Минобороны Эльдар Сабироглу 3 октября посетил в колонии своего сына - бывшего следователя Руфата Сафарова, о чем сообщил изданию «Кавказский узел».

Э.Сабироглу рассказал корреспонденту издания, что 22 сентября его сын объявил голодовку в протест против «беззакония в колонии». 26 сентября Р.Сафаров прекратил голодовку лишь после, того как получил от отца записку с просьбой об этом.

По словам Э.Сабироглу, Руфат написал уведомление руководству колонии об объявлении им голодовки.

«Сразу после этого оперативная группа из десяти человек повалила Руфата на бетонный пол и надела на него наручники. В таком состоянии моему сыну наносили удары руками и дубинками. При этом один из сотрудников колонии поставил ногу на голову лежачему Сафарову и стал давить. Далее Руфата завели в карцер и там за руки и ноги приковали к железной койке, в таком состоянии продержав его три часа», - сообщил Э.Сабироглу.

По его словам, Р.Сафарову назначили 10 суток содержания в штрафном изоляторе.

«Руфат вышел из карцера 2 октября, и только вчера (3 октября) мы смогли увидеть его. Он выглядел очень больным и вялым. Однако держался на ногах и сказал, что не сломлен и намерен продолжать борьбу против беззакония. Но нам непонятна это чудовищная жестокость к Руфату. Разве могут нормальные люди так вот поступать с беззащитным человеком?» - заявил отец осужденного.

По словам Э.Сабироглу, избиение его сына осуществлялись по приказу высокопоставленного сотрудника колонии.

В Пенитенциарной службе Министерства юстиции Азербайджана отвергли обвинения в практике насилия над осужденными со стороны сотрудников колонии.

«В пенитенциарном учреждении не могло быть и не было пыток Руфата Сафарова или какого-то другого заключенного», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник отдела общественных связей Пенитенциарной службы.

Что касается заключения Р.Сафарова в карцер, то, по словам чиновника, осужденный был наказан за нарушение внутреннего распорядка и, в случае своего недовольства таким решением, может соответствующе обжаловать его в суде с помощью своего адвоката.

Напомним, 20 декабря 2015 года сын одного из основателей правящей партии «Ени Азербайджан», Эльдара Сабироглу, – следователь Зардабской прокуратуры Руфат Сафаров выступил с заявлением о своем переходе в оппозицию.

В декабре прошлого года он был уволен из органов прокуратуры за действия, не совместимые с работой на должности прокурора или следователя органов прокуратуры, грубое нарушение требований статей 30 и 31 Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджана, а также статьи 34 закона «О прокуратуре». В отношении Р.Сафарова было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенное неоднократно) УК АР.