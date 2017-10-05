Армения дала зеленый свет объединенной армии с Россией

Парламент Армении ратифицировал соглашение об армяно-российской объединенной группировке войск, сообщает Интерфакс.

Соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении. Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.

К основным задачам объединенной группировки относятся: своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решения о развертывании и применении объединенной группировки, согласно документу, будут приниматься совместно верховными главнокомандующими вооруженными силами РФ и Армении.

Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.