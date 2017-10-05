Американский сопредседатель МГ ОБСЕ в Карабахе

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер посетил Нагорный Карабах, где встретился с руководством сепаратистского режима, сообщают армянские СМИ.
На встрече Э.Шефера и главы сепаратистов Б.Саакяна были обсуждены вопросы урегулирования конфликта и ситуация на линии соприкосновения войск противоборствующих сторон.
После встречи Э.Шефер сказал, что знаком с конфликтом: «Он действительно сложный, и для мирного урегулирования мы вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжаем регулярно посещать регион».