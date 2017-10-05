Король Салман: "Я счастлив находиться в России"

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду на то, что его визит в Россию поможет укреплению двусторонних межгосударственных отношений, сообщает пресс-служба МИД королевства.
Саудовский правитель заявил, что "счастлив находиться в России".
Он выразил надежду на то, что "этот визит поможет осуществить стремление двух стран к укреплению отношений и развитию сотрудничества на благо их народов, а также к обеспечению безопасности и укреплению мира во всем мире".
В четверг король Аль Сауд проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.