В Италии неизвестный набросился на картину Гитлера

На выставке "Музей безумия" в итальянском городе Сало неизвестный попытался отверткой проколоть картину кисти Адольфа Гитлера с криком: "Сволочь!", сообщает Дойче велле.

Охране удалось вовремя оттащить хулигана от полотна, не допустив уничтожения картины. Позднее неизвестный скрылся в неизвестном направлении. Мужчина все же нанес полотну незначительные повреждения. Владелец картины, частный коллекционер из Германии, решил не подавать по данному поводу заявление в полицию.

Работа Гитлера выставляется впервые. На выставке "Музей безумия" представлены всего около 200 картин, скульптур и инсталляций, которые созданы людьми, считавшимися душевнобольными, и полотна на тему безумия. Выставка будет проходить в Сало до 16 ноября, а затем откроется в Неаполе.