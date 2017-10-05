В Нигере расстреляли американских солдат

Американское командование в Нигере подтвердило, что военнослужащие США попали в засаду на территории этой страны, пишет Reuters.

"Мы можем подтвердить сообщение о том, что совместный американско-нигерский патруль попал под вражеский огонь на юго-западе Нигера", — было сообщено агентству.

Представители Нигера и США заявили Reuters, что в результате этой атаки погибли трое американских и пятеро нигерских военных и еще двое американцев были ранены.

Кто конкретно напал на патруль - неизвестно, однако, как отмечает агентство, на территории, где была совершена атака, действуют повстанцы, в том числе из местных филиалов "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Дипломатический источник в Нигере утверждает, что нападавшие прибыли в страну из Мали.

Ранее Пентагоном не была подтверждена информация о гибели американских военнослужащих в Нигере.