МИД Азербайджана: «Действия Еревана противоречат принципам христианства»

«Разграбление Арменией собственности на оккупированных ею азербайджанских территориях, эксплуатация ею природных ресурсов, уничтожение и присвоение принадлежащих азербайджанскому народу материально-культурных ценностей, неудачная попытка изменить демографическую ситуацию и другие незаконные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе обязательств, принятых Арменией по Женевской конвенции», - заявил сегодня глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что присвоение Арменией на оккупированных ею территориях Азербайджана исторического христианского наследия и албанских храмов, возведение григорианской церкви в оккупированном Джабраилском районе, в котором никогда не проживали армяне, являются умышленным приданием конфликту религиозной окраски, препятствием урегулированию конфликта в соответствии с предложениями, выдвинутыми при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Особое усердие в этом незаконном и далеком от религиозных ценностей процессе армянских религиозных деятелей вызывает глубокое сожаление. Осуществляемые Арменией и армянской церковью подобные действия не только противоречат международному гуманитарному праву, но также не соответствуют духу Евангелия и основным принципам христианства, которое, как и другие великие религии, учит миру, уважению собственности других и недопустимости агрессивных действий. Вопрос в связи с этим провокационным действием Армении будет поднят в рамках международных организаций», - заявил Х.Гаджиев.

Отметим, что армяне провели церемонию открытия церкви, просвященной святой Марии и построенной в оккупированном армянами Джабраилском районе Азербайджана.

Храм возведен на средства армянского олигарха Григория Мовсесяна.