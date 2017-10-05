США помогут Украине обновить IT-систему

Министерство армии США опубликовало контракт на внедрение новой IT-системы в рамках Инициативы по оказанию военной помощи Украине.
Согласно документу, США обеспечат минобороны Украины «решениями в области автоматизированных систем управления, связи и разведки в целях совершенствования системы интегрированного управления войсками».
«В настоящее время осуществляется передача подобного рода решений украинскому Министерству обороны и ВС в целях создания базовой IT-архитектуры», — говорится в контракте.