Популярное британское издание Express неожиданно задалось вопросом: «Является ли Мелания Трамп самой красивой Первой леди в мире?» И проанализировав спутниц жизни глав государств, лондонская газета предложила список из пяти самых красивых Первых леди стран мира.

Список оказался небольшим, и в него попала Мехрибан Алиева, первый вице-президент Азербайджана и Первая леди страны.

Итак, в списке Мелания Трамп, супруга президента Соединенных Штатов Америки.

Далее указывается Мехрибан Алиева, первая леди Азербайджана, являющаяся еще и первым вице-президентом страны. Express особо отмечает, что Мехрибан Алиева - квалифицированный врач, выпускница и почетный профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова

Затем отмечается Софи Грегуар Трюдо, Первая леди и супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В прошлом телеведущая и фотомодель.

Под номером четыре – Анхелика Ривера супруга президента Мексики Энрике Пеньи Ньеты. Она в прошлом актриса и певица.

И, наконец, пятая самая красивая Первая леди по версии Express - Джецун Пема супруга Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, короля Бутана.