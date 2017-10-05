Скончался советник экс-президента Азербайджана

Скончался советник бывшего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея, член Меджлиса партии Мусават Рафик Исмаил. Об этом Report сообщил сын покойного Тогрул Исмаил.
Р.Исмаил ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 78 лет.
Отметим, что Исмаилов Рафик Исмаил оглу родился в 1939 году в газахском селе Ханлыглар. Он был доктором исторических наук, профессором Бакинского государственного университета.
В 1992 - 1993 годах Р.Исмаил занимал должность госсоветника по гуманитарным вопросам президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея.