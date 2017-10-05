Визит короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в Россию начался с курьеза. Золотой трап–эскалатор 81-летнего монарха страны сломался в тот момент, когда монарх выходил из самолета в аэропорту Внуково. Соответствующее видео было опубликовано агентством Ruptly в Youtube.

В аэропорту короля встречали вице-премьер России Дмитрий Рогозин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и другие высокопоставленные лица РФ.

Король Саудовской Аравии славится своей любовью к роскоши. Во время недавнего своего визита в Индонезию его сопровождала тысяча человек, а багаж весил порядка 500 тонн. Визит в Японию Салмана Аль Сауда обеспечивался 10 самолетами. Вместе с собой тогда он привез 500 лимузинов и два золотых эскалатора.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия планируют заключить контракты на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» более чем на $3 млрд