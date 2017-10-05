Поклонская подружилась с Кадыровым

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения. Она пожелала ему крепкого здоровья, успехов и побед во имя процветания России.

"От меня лично и всех людей, которых я представляю в парламенте нашей Великой Родины, а также тех, с кем мы шли в одном строю в период Крымского референдума, поздравляю Вас с Днем Рождения! Горжусь тем, что могу выразить от всех нас благодарность за Ваше мужество и благородство — качества, присущие только по-настоящему сильному и смелому человеку", — написала Поклонская в своем фейсбуке.

Экс-прокурор Крыма отметила, что на сегодняшний день "не у всех хватает духа встать на защиту величия нашей истории и Святынь".

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку Натальи Поклонской в развернутой ею кампании против скандального фильма "Матильда". Кадыров назвал депутата "хрупкой девушкой" и заявил, что она, будто бы, "защищает интересы тех, кому не безразлична история своей страны"