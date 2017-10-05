Эрдоган: «Турция, Иран и Ирак остановят перекачку нефти из Курдистана»

Анкара, Тегеран и Багдад создали трехсторонний механизм для выработки мер реагирования на политику Иракского Курдистана. Об этом в четверг заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи высказывания цитирует телеканал NTV.

"Три страны вместе будут принимать решение относительно закрытия вентиля на нефтепроводе ", - сказал он.

Турция и Иран получают курдскую нефть, которая, прокачиваемая через их же территории, затем экпортируется в другие страны. После референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября Анкара анонсировала введение санкций против Эрбиля. Остановка прокачки нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан является одной из них.