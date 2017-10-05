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Певица Земфира вышла замуж за женщину

 

В СМИ появилось сообщение о свадьбе певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой.

Как передают некоторые СМИ, Земфира и Рената Литвинова поженились в Швеции, где недавно был принят закон, разрешающий однополые браки. URA.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщает, что давние подруги провели прошлый уик-энд в Европе.

После Таллина, где Литвинова снимала новый фильм "Волшебный кубок", Земфира и Рената посетили Стокгольм. Указывается также, что в столице Эстонии будущие молодожены побывали вместе на концерте поп-дивы Мадонны.

Напомним: на протяжении длительного времени подруг связывают весьма теплые отношения. Литвинова не раз называла Земфиру "любимой", однако официального подтверждения того, что артисток связывает нечто более серьезное, чем платоническая привязанность, до сих пор не было сделано ни одной из них

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