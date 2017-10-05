Стало известно о 45 случаях смерти военнослужащих ВС Армении за 9 месяцев текущего года. 19 из них произошли на территории Армении, 26 – на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянскую организацию «Диалог мира».

Согласно обнародованному "Диалогом" докладу, всего зафиксировано 4 случая убийства, 8 самоубийств, 20 смертей вследствие нарушения режима прекращения огня, 5 – в результате несчастного случая, по два случая - из-за халатности, проблем со здоровьем и нарушения правил безопасности и, наконец, в два случая смерти по не установленным причинам.

Отметим, что информация бралась только из открытых источников, а следовательно, точное число потерь ВС Армении, скорее всего, много выше.