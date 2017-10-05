У арестованного российского министра изъяли 8 кг золотых монет

В ходе обыска в служебном кабинете экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева силовики изъяли четыре пары швейцарских часов, самые дорогие из которых оценены в полмиллиона рублей. Об этом стало известно из оглашенных в Замоскворецком суде Москвы материалов уголовного дела.

«В ходе обыска в служебном кабинете Улюкаева изъяты флеш-накопители, записные книжки, документы, наручные часы в количестве четырех штук», — огласил материалы дела прокурор Павел Филипчук, сообщает РИА Новости. Согласно агентству, речь идет о брендах Longines, Raymond Weil и других.

Кроме того, из сейфа Улюкаева были изъяты $250 тыс. и золотые монеты общего веса более 8 кг.