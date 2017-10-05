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Самед Сеидов: «Армения лишилась последних атрибутов независимости»

Автор: Отдел информации 

Решение об объединении российской и армянской армий вбило последний гвоздь в крышку гроба суверенитета Армении. Так прокомментировал haqqin.az глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов ратификацию парламентом Армении соглашение об армяно-российской объединенной группировке войск.

«Армения и без того была форпостом другого государства в регионе, теперь же Ереван лишается и формальных атрибутов независимого государства. Это просто констатация того факта, что проводимая Арменией политика не является политикой самостоятельной страны», - сказал С.Сеидов.

По его словам, что умело и продуманно может делать так называемая армянская власть, так это создавать проблемы соседним с ними государствам.

По мнению депутата, объединение российской и армянской армий создаст проблемы и для России.

«Дело в том, что правящая армянская элита стремится как можно больше стран, армий, структур и организаций втянуть в проблемы, которые сама же создала.  То есть Ереван хочет заручиться поддержкой других стран и организаций предпринимаемых армянскими властями действий. К счастью, такая политика однозначно провальная. С одной стороны, Армения объединяется с российской армией, а с другой - Армения поднимает свой флаг на учениях НАТО. Это говорит о том, что армянское руководство всеми силами старается столкнуть интересы крупных держав и в этой ситуации, как говорится, в мутной воде ловить рыбу», - сказал С.Сеидов.

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