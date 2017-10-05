Маурисио Сулейман: «Мы покидаем Баку послами Азербайджана»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подвел итоги завершившейся в Баку Конвенции WBC.

«Азербайджан имеет большие заслуги в спорте и боксе, - сказал глава Совета. – С 1996 года вы участвуете в Олимпийских играх.

Когда мы приняли решение о том, чтобы наше мероприятие состоялось в Баку, многие спрашивали: а где находится Азербайджан? Они смотрели на карту и изучали информацию о стране. А когда мы приехали сюда, то увидели улыбчивые лица и большие сердца. Благодарю Баку за такой дружеский прием, которого мы даже не ожидали. Эта Конвенция прошла в очень приятной атмосфере, и мы покидаем страну послами Азербайджана. Будет рассказывать о вашей стране и рекламировать ее».

Рассказал М. Сулейман и о своей встрече с Ильхамом Алиевым:

«Мы встретились с президентом Азербайджана. Это очень простой человек с широким сердцем. Ильхам Алиев очень хорошо знает спорт, он любит спорт. Неслучайно то, что прежде чем стать президентом он возглавлял Национальный олимпийский комитет Азербайджана. Он выступал инициатором проведения многих крупных спортивных соревнований в Азербайджане.

Мы очень внимательно слушали Ильхама Алиева. Он с большой сердечностью принял нас. У Ильхама Алиева очень большая харизма».

Президент WBC уверен, что у Азербайджана в течение трех лет может появиться свой чемпион по версии WBC.

«За три года можно подготовить чемпиона мира. Уверен, что азербайджанские дети после этого нашего мероприятия вдохновятся и с большим энтузиазмом займутся боксом. У нас есть чемпионы из Китая и Латвии. Надеемся, что и из Азербайджана он будет тоже».