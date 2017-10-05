Азербайджан намерен открыть новую страницу своих отношений с Европейским Союзом. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента.

«В феврале этого года у меня был очень успешный визит в Брюссель. Спустя день после этого визита мы начали официальные переговоры по новому соглашению с Евросоюзом. По имеющейся у меня информации, переговоры успешно продолжаются. Мы хотим побыстрее завершить их и открыть новую страницу наших отношений с ЕС», - сказал президент.

Глава государства отметил, что Европа является основным и традиционным торговым партнером Азербайджана.

«В Азербайджане всегда существовало европейское наследие, и мы надеемся, что продолжим успешно развивать отношения с Евросоюзом посредством нового договора, охватывающего торговые, экономические, политические, энергетические и другие аспекты. На сегодняшний день Азербайджан активно сотрудничает с большинством стран, входящих в Евросоюз. Это выражается либо в виде стратегического формата сотрудничества, договора, либо в форме заявления. Таким образом мы считаемся стратегическим партнером для более чем одной трети стран ЕС. Считаю, что это хорошая основа для будущего соглашения между Азербайджаном и ЕС», - сказал он.