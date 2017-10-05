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В Сирии казнили российского военнопленного

 

В Сирии казнили россиянина Романа Заболотного, попавшего в плен к террористам «Исламского государства». Об этом «Дождю» сообщил депутат Городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров со ссылкой на собственные источники. Официально данная информация не подтверждена.

«Узнал об этом из надежных, проверенных источников. Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы. Этот источник - из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (прозвище Романа Заболотного). Движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса. По второму человеку у меня информации нет, он не из Ростовской области», — заявил Котляров в эфире «Дождя».

В ответ на вопрос о том, ведутся ли с боевиками ИГ переговоры о взятых в плен россиянах, Котляров заявил, что это - закрытая информация и разглашать ее в эфире он не станет.

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