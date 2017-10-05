В Турции нашли предполагаемую могилу Николая Чудотворца

В обнаруженной в центре турецкого города Демре (провинция Анталия) древней византийской церкви найдено захоронение с человеческими останками, которые, как предполагают, принадлежат одному из самых почитаемых христианских святых — Николаю Чудотворцу.

Турецкие археологи уверены, что святой похоронен именно здесь, а не в итальянском Бари, как до сих пор было принято считать.

Они полагают, что могила Чудотворца находилась в этих местах изначально, и именно в Мирах Ликийских, где ныне расположен Демре. Считалось, что в 1087 году итальянские купцы выкрали останки святого и перевезли их в Бари, но в Турции уверены, что купцы «ошиблись с могилой» и забрали мощи другого человека.