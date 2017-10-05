Министр обороны Германии в Грузии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен находится в Тбилиси с официальным визитом, сообщает Спутник.

Она уже провела переговоры со своим грузинским коллегой Леваном Изория.

Урсула фон дер Ляйен поблагодарила грузинских военных, находящихся в Афганистане в составе миротворческой миссии "Решительная поддержка".

Немецкий министр отметила высокий уровень подготовки грузинских военных, которые до их переброски в Афганистан в течение нескольких месяцев проходили тренинг на военной базе Хохенфельс в Германии.

"Я рада, что в Германии встретилась с грузинскими военными, которые проходят здесь подготовку и с которыми нас связывает надежное партнерство. Их квалифицированность и подготовленность - на самом высоком уровне. Они являются профессиональными военными. Это очень важно для нас. У нас есть очень хорошие двусторонние отношения, и это продолжится и в будущем", — сказала министр.

Урсула фон дер Ляйен стала первым министром обороны Германии, посетившей Грузию за новейшую историю страны. Кроме как с Изория, глава немецкого оборонного ведомства провела переговоры также с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. На Площади Героев в Тбилиси она возложила цветы к мемориалу воинов, погибших во имя территориальной целостности страны.