Подписаться на уведомления
 

Министр обороны Германии в Грузии

 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен находится в Тбилиси с официальным визитом, сообщает Спутник. 

Она уже провела переговоры со своим грузинским коллегой Леваном Изория.  

Урсула фон дер Ляйен поблагодарила грузинских военных, находящихся в Афганистане в составе миротворческой миссии "Решительная поддержка". 

Немецкий министр отметила высокий уровень подготовки грузинских военных, которые до их переброски в Афганистан в течение нескольких месяцев проходили тренинг на военной базе Хохенфельс в Германии.

"Я рада, что в Германии встретилась с грузинскими военными, которые проходят здесь подготовку и с которыми нас связывает надежное партнерство. Их квалифицированность и подготовленность - на самом высоком уровне. Они являются профессиональными военными. Это очень важно для нас. У нас есть очень хорошие двусторонние отношения, и это продолжится и в будущем", — сказала министр.

Урсула фон дер Ляйен стала первым министром обороны Германии, посетившей Грузию за новейшую историю страны. Кроме как с Изория, глава немецкого оборонного ведомства провела переговоры также с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. На Площади Героев в Тбилиси она возложила цветы к мемориалу воинов, погибших во имя территориальной целостности страны.

239 просмотров


Старости
Господин Ягланд, мы следим за Вами
Господин Ягланд, мы следим за Вами о чем говорили генсек и Э.Налбандян
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
6 Окт 19° / 14°
7 Окт 20° / 15°
8 Окт 22° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9994 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Президента Молдовы лишают контроля над армией
Минналогов по делу «Туран»: Еще раз, да еще раз, да еще много-много раз
Россия стала главным поставщиком угля на Украину
Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ
В России горит нефтеперерабатывающий завод видео
Обыски у политолога Станислава Белковского
Британец испортил парашют жены, чтобы получить страховку
Новый глава Дагестана прилетел в Махачкалу фото
Оппозиции разрешили провести новый митинг в Баку
США - акушерка при родах Курдистана наша аналитика, из цикла «курдам на смех»
Переговоры Путина и короля Саудовской Аравии
Азербайджанца судят за преступление 14-летней давности
Каталонию обещают исключить из Евросоюза
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро
В курортном регионе Турции уничтожены пятеро террористов
В Казахстане бензин только по талонам
Министр обороны Германии в Грузии
В Турции нашли предполагаемую могилу Николая Чудотворца
В Сирии казнили российского военнопленного
Ильхам Алиев анонсирует стратегическое соглашение с Западом официоз
Маурисио Сулейман: «Мы покидаем Баку послами Азербайджана»
Самед Сеидов: «Армения лишилась последних атрибутов независимости»
В армянском парламенте напали на оппозиционного депутата
Распоряжением Ильхама Алиева: в Азербайджане создается Федерация профессионального бокса WBC
У арестованного российского министра изъяли 8 кг золотых монет
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться