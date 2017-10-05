В Казахстане бензин только по талонам

Самый востребованный вид автомобильного топлива в республике, бензин АИ-92 исчезает с АЗС Казахстана. Эксперты связывают возникновение дефицита с недостаточностью отечественного производства этого продукта и отсутствием соответствующего жесткого государственного контроля, сообщает Sputnik.

Сейчас 92-й бензин за наличные свободно можно купить на АЗС только одного бренда. На станциях других компаний его количество ограничено либо же он продается исключительно по талонам и топливным картам.

В минувший вторник министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на заседании правительства отчитался по ситуации на топливном рынке страны. По его словам, в декабре планируется снизить долю импорта по бензину марки АИ-92 до 20%. В минэнерго страны рассчитывают, что в ноябре-декабре ситуация, равно как и цена на бензин, стабилизируется.