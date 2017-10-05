Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, сообщает Медуза.
BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2017 г.
В прошлом году Нобелевскую премию по литературе присудили Бобу Дилану - за «создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». Решение оказалось сенсационным, поскольку премия впервые вручена была рок-музыканту, а тексты песен оценены как серьезные литературные произведения.