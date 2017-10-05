Азербайджанца судят за преступление 14-летней давности

Прокуратура г. Рубцовска направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление это совершено было 14 лет назад.

В 2003 году обвиняемый в ходе ссоры со своим знакомым, случившейся в подъезде дома, нанес ему тяжелую рану ножом.

В ходе расследования уголовного дела мужчине предъявили обвинение и оставили его под подпиской о невыезде. Однако он сумел скрылся от органов следствия. Задержать его удалось лишь в августе 2017 года на территории г. Рубцовска. Здесь он был арестован и заключен под стражу.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.