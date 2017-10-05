Переговоры Путина и короля Саудовской Аравии

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, сообщает Лайф.

Глава российского государства поблагодарил монарха за визит. Он напомнил, что именно СССР, которому правопреемствует Россия, был первым государством, официально признавшим королевство в 1926-м году.

"Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком к развитию наших межгосударственных отношений", - отметил Путин.

В ответ Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поблагодарил президента РФ за радушный приём.

Напомним: визит Салмана Аль Сауда - первый случай посещения России саудовским монархом, и многие эксперты уже назвали это событие "историческим". Проходит визит на фоне наметившегося в последние годы сближения между Москвой и Эр-Риядом как двух крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире.