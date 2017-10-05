Одной из основных интриг, связанных с итогами референдума 25 сентября в Иракском Курдистане, является реальная позиция Вашингтона в отношении курдской независимости.

На первый взгляд – все совершенно однозначно. США крайне негативно отнеслись к проведению референдума, более того, назвали его «провокационным и дестабилизирующим». Причем за последнюю неделю, в той или иной форме, эту оценку озвучили практически все официальные представители Белого дома, высказывавшиеся по данному вопросу. А спецпредставитель США по организации противодействия ИГИЛ Бретт МакГерк высказался даже еще более категорично, назвав произошедшее в Иракском Курдистане «очень рискованным процессом» с «отсутствием перспективы на международную легитимность».

Известно и то, что накануне референдума представители США и ЕС провели целую серию консультаций с высокопоставленными представителями Эрбиля, на которых всячески отговаривали руководство Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) от проведения данного мероприятия.

Более того, в ходе этих встреч курдам была предложена некая «альтернатива». Ее детали не разглашены до сих пор, но, по сообщениям информированных источников, американцы и европейцы гарантировали Барзани, что вопрос о создании независимого государства курдов будет положительно решен после разгрома ИГИЛ и достижения устойчивого перемирия в Сирии. То есть, по расчетам западных политиков и военных, – через полтора, максимум – два года.

Но… Это столь интригующее любого аналитика «но»… Во-первых, Барзани отчего-то эта альтернатива не устроила. Что само по себе странно, поскольку прими он ее (как положительный ответ на аналогичные предложения иранцев и турок) – и поток различных преференций и бонусов, от финансовых до военно-технических, был бы Иракскому Курдистану обеспечен. А во-вторых, и это самое интригующее, хорошо информированные курдские источники в один голос утверждают, что американские заявления против референдума делались лишь для проформы. А на самом деле некоторые высокопоставленные американские чиновники, военные, представители разведывательного сообщества США и даже неназванные сенаторы прямо гарантировали курдам поддержку Вашингтона в данном вопросе.

В чем правда, брат?

Здесь перед нами как раз та ситуация, когда относительно правдивы (если такое определение вообще применимо к политическим интригам) обе стороны. И официальный Вашингтон, и представители КРАИ.

Дело в том, что как не существует некоего единого «курдского народа», так и не существует однозначной позиции американских элит в отношении независимости Иракского Курдистана в частности, и создания государства курдов – в целом. А в подобной ситуации, да еще и с учетом того серпентария единомышленников, которыми выглядят сейчас коридоры власти в Вашингтоне, вполне естественна ситуация, когда правая руку не знает, кому и какие авансы в это время раздает левая.

Как для администрации Трампа, так и для представителей американского «глубинного государства», формирующих политику США на Ближнем Востоке, вопрос об отношениях с курдами, а уж тем паче – о создании независимого Курдистана, принимает критическое значение. И здесь требуется поистине математический расчет и виртуозная игра, поскольку ставки слишком высоки.

Да, в американском истеблишменте есть те, кто считает, что независимый Курдистан должен быть создан буквально «здесь и сейчас». И их аргументация железобетонна – длительное время курды были последовательными союзниками Америки на Ближнем Востоке, они воевали против Саддама, сейчас воюют против Асада и Исламского государства, оказывают серьезную поддержку спецоперациям ЦРУ в Иране – и только хотя бы поэтому вполне заслуживают исполнения своей давней мечты о собственном государстве.

Придерживающиеся подобных взглядов люди есть и в Пентагоне, и в американском разведывательном сообществе, и даже в бизнес-кругах, поскольку, помимо прочего, независимый Курдистан – это еще и огромный рынок для буквально всего, не говоря уже о вооружении. Причем, на уровне Конгресса и Сената США сторонники таких взглядов тесно смыкаются с местным израильским лобби, также протаскивающим идею скорейшего создания курдского государства и оказания ему со стороны Вашингтона всяческого покровительства.

Но есть и скептики. Которые справедливо указывают, что в данном вопросе поспешить – это не просто людей насмешить, но и создать себе огромное количество проблем, разгребать которые придется потом десятилетиями. И, право, их аргументация заслуживает самого пристального внимания.

Почему Америке сейчас независимый Курдистан не нужен

Нужно сразу сказать, что и скептики не отрицают необходимости создания независимого курдского государства, считая его возникновение неизбежным. Они выступают против того, чтобы оно возникло именно сейчас, поскольку обстановка в регионе для его появления явно неподходящая.

Прежде всего, противники немедленной курдской независимости опасаются, что появление государства Курдистан будет означать если не конец борьбы с Исламским государством, то как минимум – предоставление ему длительной передышки. Поскольку в первую очередь независимость Иракского Курдистана будет означать начало жесткого противостояния Эрбиля и центральной иракской власти в Багдаде. Той власти, в которую американцы вкладывали много, долго и серьезно.

Конфликт вспыхнет, разумеется, по вопросу принадлежности Киркука, которые не просто территория, но и огромные нефтяные поля, и место проживания тех этнических и конфессиональных меньшинств, которые к идее курдской независимости относятся, мягко говоря, безо всякого энтузиазма. И которые вполне справедливо опасаются репрессий со стороны правительства нового государства, поскольку, знаете ли, и прецеденты уже были, и в период подготовки к референдуму уже звучали голоса о том, что этим меньшинствам на курдской земле делать нечего.

В ситуацию тут же вмешается Турция – Анкара и без того предельно раздражена поддержкой, которую американцы оказывают в Сирии PYD и YPG, которые турецкая сторона считает террористическими организациями, мало чем отличающимися от ИГИЛ.

Но, главное, в ситуацию вмешается Иран. А то, как это будет выглядеть – наглядно показал инцидент, произошедший 11 сентября в спорном районе Мандали (провинция Дияла), в ста километрах от Багдада. Когда стало известно о том, что референдум все же состоится, туда прибыл отряд проиранского формирования Хашид Шааби, разогнал состоящую из курдов местную администрацию, после чего было объявлено, что в этом районе никакого референдума проводиться не будет.

Словом, случись сейчас независимость, в Ираке вновь вспыхнет война всех против всех, а Багдад уйдет к Тегерану и Анкаре. Причем коалиция Ирана и Турции, пусть только и в данном вопросе, станет кошмарной для США реальностью.

Какая уж тут война с ИГИЛ? Тут придется гасить новую гражданскую войну в Ираке, да еще и при полном отсутствии всяких гарантий, что в ходе борьбы за власть в независимом государстве курдские кланы не схлестнуться между собой. Поскольку далеко не все из них лояльны Барзани, и это еще мягко сказано.

Вашингтон в поисках выхода

Об аргументах американских скептиков, как и о возможных последствиях скоропостижного рождения независимого Курдистана, можно было бы рассказывать еще долго, и рассказ этот крайне интересен. Но – в другой раз. Сейчас стоит ограничиться тем, что Вашингтону появление курдского государства «здесь и сейчас» объективно не выгодно. Сегодня в американских коридорах власти лихорадочно ищут выход из сложившейся после 25 сентября ситуации. И первые наброски плана политики США уже появились.

Причем, в целом этот план строится на старом управленческом принципе – «если не можешь противостоять, то возглавь».

На 1 ноября нынешнего года назначены выборы президента и парламента Курдистана. В Вашингтоне рассчитывают, что за оставшееся до них время сумеют «обработать» оппозицию Барзани в правильном русле, и та выступит против немедленного провозглашения независимости.

Кроме того, американцы сейчас будут прилагать все усилия для того, чтобы организовать диалог между Багдадом и Эрбилем, в ходе которого стороны придут к максимально возможным соглашениям по все существующим спорным вопросам.

Ну и, естественно, Соединенные Штаты организуют приватный диалог с Барзани, в ходе которого гарантируют, что в случае лояльности нынешней администрации КРАИ к Вашингтону ей будет оказана максимальная поддержка в противостоянии как парламентской, так и вооруженной оппозиции. Ну а если это не подействует – что ж, на Барзани свет клином не сошелся, не так ли?

Отставной генерал-лейтенант американских вооруженных сил Майкл Барберо, великолепно знающий реалии Ирака – командовал там специальной миссией НАТО – в недавней своей статье написал, что США должны стать «акушеркой при родах независимого Курдистана». И Вашингтон вполне готов к этой роли. Слишком уж важен для американцев данный процесс, чтобы пускать его на самотек, без должного контроля. А уж тем более – допустить к участию к нему посторонних. К которым относятся и Иран, и Турция, и даже Израиль. Да, собственно, и сами курды.