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Новый глава Дагестана прилетел в Махачкалу фото

 

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев прилетел в Махачкалу. Представление его правительству назначено на четверг, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.

"Сегодня в 12.30 Владимир Васильев прилетел в махачкалинский аэропорт. Представление правительству назначено на 15.00", — сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначив временно исполняющим эту должность руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

 

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