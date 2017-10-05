Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев прилетел в Махачкалу. Представление его правительству назначено на четверг, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"Сегодня в 12.30 Владимир Васильев прилетел в махачкалинский аэропорт. Представление правительству назначено на 15.00", — сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначив временно исполняющим эту должность руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.