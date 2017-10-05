Британец испортил парашют жены, чтобы получить страховку

В Британии судят бывшего военного Эмиля Циллерса, совершившего попытку убийства своей жены с целью получения страховых денег в размере 160 тысяч долларов. В планах Циллерса было безбедное существование на эти средства с его любовницей, с которой познакомился он в Интернете. Коварный план Циллерса не удался - его супруге удалось выжить, о чем пишет «Вести.Ру» со ссылкой на The Sun.

За последнее время Циллерс дважды пытался убить свою жену Викторию. В первый раз британец открыл дома газовый вентиль в надежде, что супруга задохнется, однако этого не произошло. Затем отставной сержант повредил стропы парашюта жены, вследствие чего та чуть не погибла, совершив прыжок с высоты 1,2 километра.

Другой интересный поворот этой истории: Циллерс врал не только Виктории, изменяя ей со Стефани Голлер, но также и своей любовнице, имея периодические встречи с бывшей супругой.

Суд выяснил, что отставной военный был должен банку около 30 тысяч долларов, т.е. совершение им преступления имело и очевидную "финансовую" мотивацию.

В настоящий момент жена британца находится в тяжелом состоянии в больнице.

Какое наказание ждет Циллерса, пока неизвестно. Суд по делу продолжается.