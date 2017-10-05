Обыски у политолога Станислава Белковского

У политолога и ведущего телеканала "Дождь" Станислава Белковского произведены обыски в связи с делом ЮКОСа. Об этом сам он рассказал на "Дожде".

«Следователи хотели доказательств того, что я отмыл гигантские миллиарды фондов Михаила Ходорковского, и в частности, использовал эти средства для ведения собственной президентской кампании», — рассказал Белковский.

По его словам, обыск начался в 9:42 и длился около трех часов. К Белковскому, де, нагрянула следственная группа из четырех сотрудников и два бойца СОБР с пилой-"болгаркой". Люди эти изъяли у Белковского принадлежащую ему электронную технику.

Он считает, что следователям нужно было сформировать «огромный массив материалов» в ,доказательство того, что доходы Ходорковского - преступные и отмывались они целой группой злонамеренных лиц. По мнению Белковского, к нему пришли именно потому, что неким ананимом ранее было сообщено, будто "главный спецциалист "Дождя" имеет какое-то отношение к "одиозному" Ходорковскому.