Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ

Подводные лодки Черноморского флота РФ "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар десятью крылатыми ракетами "Калибр" в районе города Меядин в поддержку наступления сирийской армии на Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Для поражения данных объектов сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Удары по объектам международных террористов в районе города Меядин нанесены в целях поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому плацдарма ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Пуски 10 крылатых ракет произведены из подводного положения", - сказал Конашенков.