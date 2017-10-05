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Россия нанесла удар крылатыми ракетами по ИГИЛ

 

Подводные лодки Черноморского флота РФ "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар десятью крылатыми ракетами "Калибр" в районе города Меядин в поддержку наступления сирийской армии на Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Для поражения данных объектов сегодня из акватории Средиземного моря подводными лодками Черноморского флота "Великий Новгород" и "Колпино" были нанесены два залповых удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Удары по объектам международных террористов в районе города Меядин нанесены в целях поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому плацдарма ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Пуски 10 крылатых ракет произведены из подводного положения", - сказал Конашенков.

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