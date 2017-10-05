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Россия стала главным поставщиком угля на Украину

 

Основным поставщиком угля на Украину в январе-сентябре 2017 года стала Россия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

С начала года Киев увеличил закупку каменного угля за рубежом в два раза в годовом выражении — до 1,9 миллиарда долларов. В этот период российские поставки составили 55 процентов всего украинского импорта — 1,04 миллиарда долларов.

В США Украина купила уголь на 478 миллионов долларов (25 процентов всего импорта), в Канаде — на 116 миллионов долларов (шесть процентов). Из других стран импортировано угля на 262 миллиона долларов, отмечается в материалах Государственной фискальной службы.

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