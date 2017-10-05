Минналогов по делу «Туран»: Еще раз, да еще раз, да еще много-много раз

Министерство налогов прокомментировало арест банковских счетов информационного агентства "Туран". Согласно информации, банковский счет агентства был заморожен из-за технического сбоя.

«В случае, если налогоплательщики не могут своевременно исполнять свои налоговые обязательства, их банковские счета блокируются в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Замораживание счетов и их размораживание осуществляется в соответствии с требованиями коллективного договора об обмене электронными документами, заключенном между банками и министерством, в автоматизированном порядке без человеческого фактора. Из-за технической неисправности в программном обеспечении банковский счет агентства "Туран" был заморожен, однако неисправность была немедленно устранена, и счет разморожен".

Таким образом, в очередной раз Минналогов изменило решение по делу информационного агентства «Туран». Новое бесчисленное решение. Как тут не вспомнить о знаменитой песне советского барда Владимира Высоцкого?! А больше ничего и не остается.