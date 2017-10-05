Президента Молдовы лишают контроля над армией

Демократическая партия Молдовы внесла в парламент поправки, урезающие полномочия президента страны как главнокомандующего Вооруженными силами, передает ТАСС.

Об этом говорится в проекте решения, который вместе с другими депутатами от партии подписал председатель законодательного собрания демократ Андриан Канду.

Согласно документу, решения об "участии подразделений Национальной армии в совместных военных учениях за пределами страны будет принимать правительство, а не главнокомандующий Вооруженными силами".

В начале сентября президент Молдавии Игорь Додон запретил военнослужащим участвовать в учениях за рубежом без его письменного согласия. Соответствующий приказ он подписал после того, как правительство вопреки его запрету отправило 57 молдавских военнослужащих в Яворов Львовской области для участия в учениях НАТО Rapid Trident.