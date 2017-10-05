Россиянка попала в рабство на Сицилии

Исповедующий ислам житель Сицилии марокканского происхождения захватил в рабство молодую женщину, которая приехала к нему из России.

В полиции города Катания сообщили, что девушка, жившая на севере Италии, долгое время переписывалась с 31-летним итальянцем в WhatsApp, представшимся Джузеппе ДʼИньоти. На самом же деле имя злоумышленника - Юссуф.

В течение нескольких месяцев мусульманин избивал сожительницу, подвергал ее сексуальному насилию и под угрозой смери заставлял соблюдать исламские обычаи. Девушка вынуждена была носить хиджаб, вместе с мужчиной молиться и смотреть видеоролики, на которых запечатлены были казни «неверных» из западных стран.