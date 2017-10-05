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Трамп: «Тиллерсон никогда не угрожал подать в отставку»

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон никогда не грозился уйти в отставку, а также обвинил телеканал NBC в распространении "фейковых" новостей.

В среду телеканал NBC сообщил, что Тиллерсон нелестно отозвался о Трампе и высказал намерение летом покинуть свой пост, однако остался на нем, уступив уговорам вице-президента Майка Пенса. Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что "остается приверженным президенту", а Трамп обвинил телеканал в распространении заведомо ложных сведений и потребовал от него извинений.

"Рекс Тиллерсон никогда не грозился уйти в отставку. Это фейковые новости NBC News. Плохие новости и низкие стандарты вещания. Никакого подтверждения с моей стороны", — написал Трамп в своем Twitter.

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