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Нефть дорожает

 

Цены на нефть эталонных марок  сегодня растут. Фьючерсы на Brent усилили свой подъем на заявлениях президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем WTI отстает по темпам роста из-за увеличения добычи нефти в США до максимума с июля 2015 года.

Цены на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,39 (0,70%) - до $56,19 за баррель.

Цены на нефть WTI на ноябрь повысились на $0,11 (0,22%) - до $50,09 за баррель.

Президент России Владимир Путин считает возможным продление действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года с текущего срока окончания в марте 2018 года.

Между тем президент Турции заявил сегодня, что Турция, Иран и Ирак примут совместное решение о прекращении транзита нефти из Иракского Курдистана. 

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