Эрдоган летит в Киев

Президент Турции Р.Т. Эрдоган 9 октября посетит Украину для участия в 6-м заседании Стратегического совета Турции и Украины. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого президента.

На заседании в Киеве будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы. Кроме того, Эрдоган встретится с главой Верховной Рады Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как отмечается, в ходе визита будут обсуждаться новые направления сотрудничества в целях дальнейшего углубления стратегического партнерства с Украиной и планируется в данной связи подписание различных документов и протоколов.

Отдельное обсуждение получат крымский вопрос и положение крымских татар.

Напомним, в сентябре Порошенко уже встречался с Эрдоганом в рамках работы 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.