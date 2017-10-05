Житель Татарстана съел односельчанина

Жителя села Новое Ильдеряково задержали по подозрению в каннибализме. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Татарстану, передает Lenta.ру.

По данным ведомства, в ночь на 5 октября в сельской избе было обнаружено тело 53-летнего мужчины с резаными ранами на шее и животе. В его убийстве сознался страдающий шизофренией 40-летний односельчанин. Он рассказал, что гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина для того, чтобы его съесть.

Гость избил мужчину табуреткой, а после того, как тот перестал подавать признаки жизни, перерезал ему горло и вскрыл живот. Подозреваемый съел часть тела хозяина, после чего позвонил в полицию и сообщил об убийстве.